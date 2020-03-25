На час карантину Кабмін збільшив на 50% соцнормативи користування окремими компослугами

Кабінет міністрів на період карантину збільшив на 50% соціальні нормативи користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням і природним газом для готування їжі та підігріву води.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на засідання уряду.

Згідно з ухваленим рішенням, Кабмін ввів на період карантину додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачів субсидій шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електричною енергією, холодною і гарячою водою, водовідведенням і природним газом для готування їжі та підігріву води.

Зазначається, що на реалізацію такого рішення буде потрібно додатково 1,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів підтримав призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, а також постановив збільшити субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень.

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Згідно закону на період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.