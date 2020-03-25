Кабмін пропонує посилити покарання за незаконний експорт медтоварів
Кабмін на засіданні 25 березня затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"За переміщення поза митним контролем через держкордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи", - написав Шмигаль.
Зазначається, що за незаконне вивезення у значному розмірі товарів максимальна санкція статті передбачатиме до 3 років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі - від 3 до 6 років позбавлення волі.
"Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємось, ВР у найближчі строки підтримає нашу ініціативу", - додав прем'єр.
Нагадаємо:
Кабмін на позачерговому засданні 23 березня ухвалив рішення заборонити до 1 червня експорт етилового спирту з території України.
Економічна правда
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