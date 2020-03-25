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Кабмін пропонує посилити покарання за незаконний експорт медтоварів

Середа, 25 березня 2020, 13:39
 

Кабмін на засіданні 25 березня затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"За переміщення поза митним контролем через держкордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи", - написав Шмигаль.

Зазначається, що за незаконне вивезення у значному розмірі товарів максимальна санкція статті передбачатиме до 3 років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі - від 3 до 6 років позбавлення волі.

"Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємось, ВР у найближчі строки підтримає нашу ініціативу", - додав прем'єр.

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засданні 23 березня ухвалив рішення заборонити до 1 червня експорт етилового спирту з території України.

Економічна правда

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карантин Кабмін Шмигаль експорт

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