Українські євробонди і ВВП-варанти подорожчали 

Єврооблігації України разом зі світовими майданчиками у вівторок помітно подорожчали, і ставки за ними знизилися на 0,5-1 процентний пункт (п.п.) на тлі покращення на світових ринках.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У результаті прибутковість паперів із погашенням у 2023-2027 роках знизилася до 12,1-12,8% річних, а "найдовших", із погашенням в 2032 році, - до 10,6% річних.

Окрім того, майже на 10% у вівторок подорожчали ВВП-варанти. Тепер їх ціна становить 59,8% від номіналу.

Водночас ситуація на "короткому" кінці кривої українського держборгу не настільки оптимістична, оскільки в інвесторів зберігаються побоювання про можливість реструктуризації таких облігацій на тлі невдалих повідомлень українських офіційних осіб.

У результаті прибутковість найкоротших паперів із погашенням на початку вересня цього року збільшилася вже до 15%.

Ставки за єврооблігаціями з погашенням у 2022 році хоча і знизилися, але теж суттєво вище, ніж за більш "довгими" паперами - 13,7%.

Як повідомлялося, в середині минулого тижня українські єврооблігації досягли нових мінімумів у ціні й максимумів у прибутковості 11,5-14% річних, а ВВП-варанти подешевшали майже до 50% - рівня листопада 2018 року.

Нагадуємо:

За понеділок-середу минулого тижня єврооблігації України досягли нових максимумів у ціні та максимуму у прибутковості 11,5-14% річних, а в четвер - стабілізувались на цьому рівні.

На тлі обвалів на світових фондових ринках у четвер, 12 березня, ВВП-варанти України подешевшали на 19,2%, а прибутковість єврооблігацій зросла до 8-11%.

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