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В Україні створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики

Середа, 25 березня 2020, 09:40
 

За словами прем’єр-міністра Денис Шмигаля, представники аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу президента домовились створити відкриту платформу для розробки рішень, які б реагували на економічні виклики.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму".

Деталі: Створена платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми. 

"Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики", – йдеться у дописі очільника уряду. 

Зазначається, що до нього вже долучились Інститут економіки і прогнозування НАН України, Нова Країна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, Укрпромзовнішекспертиза.

Українська правда

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фінансова криза уряд

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