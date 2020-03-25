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Американський індекс показав максимальне зростання за 90 років

Середа, 25 березня 2020, 09:15
 

Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі 24 березня закрилися значним зростанням ключових індексів на тлі очікувань схвалення Конгресом США додаткового пакету заходів підтримки економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс Dow Jones виріс на 2112,98 пункту (11,36%), встановившись на позначці 20704,91 пункту.

The Wall Street Journal повідомляє, що денне зростання індексу Dow Jones є найбільшим з 1933 року.

Індекс S&P 500 піднявся на 209,93 пункту (9,38%), до 2447,33 пункту, а індекс електронної біржі Nasdaq - на 557,18 пункту (8,12%), до 7417,86 пункту.

Потужне зростання ринків пов'язане із заявою голови Національної економічної ради Білого дому Лоуренса Кадлоу, який заявив, що влада Сполучених Штатів може направити загалом близько 6 трлн доларів на пом'якшення економічних наслідків спалаху захворювання, що викликається новим коронавірусом.

"Весь пакет [заходів] становить приблизно 6 трлн доларів: 2 трлн доларів - пряма допомога, близько 4 трлн доларів - кошти, які може виділити в якості кредитів Федеральна резервна система", - сказав він.

При цьому Кадлоу підкреслив, що даний фінансовий пакет стане "найбільшим в історії США".

Пакет додаткових економічних заходів обсягом близько 2 трлн доларів передбачає допомоги з безробіття, допомогу лікарням, сприяння бізнесу та цілим галузям.

Крім того, громадяни США можуть отримати одноразові виплати в розмірі 1 тисячі доларів і більше на людину.

До цього часу законопроєкт вже двічі не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США через незгоду демократів з частиною плану.

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Dow Jones ринки акції США фінансова криза

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