Новини 24 березня: "антиколомойський" закон, підвищення цін на гречку, "піратське" телебачення

Про "антиколомойський" закон. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт. Прийняття закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.

Про підвищення цін на гречку. Антимонопольний комітет фіксує зростання роздрібних цін у деяких регіонах: гречана крупа подорожчала більше ніж на 50%, майже на 60% подорожчала картопля.

Про декларацію міністра економіки. Новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко 23 березня доповнив дані в своїй декларації.

Про борг перед шахтарями. Голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйонів гривень вже надійшли шахтарям.

Про кризу в держфінансах. Міністерство фінансів відмовилось від розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики та буде розміщувати лише облігації, номіновані в євро і доларах.

Про "піратське" телебачення. Провайдер Viasat заявляє, що понад 1 мільйон абонентів супутникового телебачення в Україні продовжують використовувати піратські сервіси для отримання безкоштовного доступу до перегляду вітчизняних телеканалів.

Про ДТЕК. Компанія "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла і електроенергії на Луганській ТЕС - сумарний борг компанії перед державою становить 1,6 млрд грн.

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