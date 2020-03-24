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"Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів

Вівторок, 24 березня 2020, 16:51
 

Логістична компанія адаптувала свою інфраструктуру відповідно до умов роботи з доставкою ліків та медичних препаратів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

"Наразі "Нова Пошта" протестувала і адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу і доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - заявив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов.

У компанії додали, що рішення Кабміну про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах ситуації з карантином.

"Ми переконані, що разом з іншими операторами поштового зв'язку зможемо забезпечити швидку, якісну і зручну доставку медичних засобів", - зазначили в "Новій пошті".

Нагадаємо:

"Нова пошта" разом із партнерами - інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" - запускає у тестовому режимі послугу доставки продуктів харчування.

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