Великі оператори зачиняють київські п'ятизіркові готелі на час карантину

Міжнародні оператори Radisson, Accor, IHG, InterContinental тимчасово зачиняють деякі свої київські готелі на час карантину.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сторінці п'ятизіркового Fairmont Grand Hotel Kyiv під управлінням міжнародної групи Accor Hotels, з огляду на посилення карантинних заходів готель тимчасово припинив роботу з 23 березня.

"Безпека наших клієнтів і партнерів є пріоритетною для нас, тому готель чітко виконує вказівки міської адміністрації Києва і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення їхнього захисту. Ми залишаємося онлайн і повідомлятимемо про зміну ситуації в місті та відновлення роботи готелю", - пояснюється в повідомленні Accor Hotels.

Водночас, згідно з даними веб-сайту оператора, інші київські готелі компанії – тризіркові ibis Kiev City Center та ibis Kiev Railway Station і чотиризірковий Mercure Kyiv Congress –продовжують роботу.

IHG Hotels&Resorts ухвалив рішення зачинити на час карантину п'ятизірковий InterContinental Kyiv, продовжує роботу інший об'єкт оператора - чотиризірковий Holiday Inn Kiev.

"Протягом десяти років InterContinental Kyiv працював, піклуючись про своїх гостей, даруючи комфорт та турботу щодня. На жаль, сьогодні, з незалежних від нас причин, ми змушені тимчасово припинити роботу готелю", - повідомляється на сторінці готелю у Facebook.

Згідно з даними веб-сайту Radisson Hotels, зачинені до 30 квітня два з трьох готелів оператора - Radisson Blu Hotel на Подолі та Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska біля НСК "Олімпійський". Водночас залишається доступним для бронювання Radisson Blu Hotel на Ярославом Валу.

Далі також працюють п'ятизіркові Hilton Kyiv та Hyatt Regency Kyiv, чотиризірковий Aloft Kiev (оператор - Starwood Hotels), а також готелі української мережі Premier Hotels and Resorts та ін.

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