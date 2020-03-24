Уряд розрахувався з шахтарями за минулий рік та лютий 2020-го

Т.в.о. міністра, голова Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін заявив, що кошти в сумі 327 мільйоів гривень вже надійшли шахтарям.

Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками державних вугільних підприємств.

Шубін зазначив, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.

Нагадуємо:

7 березня прем’єр Денис Шмигаль заявляв про погашення частини заборгованості перед шахтарями.

28 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями.

Президент нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

7 лютого прем'єр Олексій Гончарук заявив, що збиткові шахти, які держава не має змоги підтримувати, закриють, при цьому шахтарів із цих підприємств мають працевлаштувати.

Кабінет міністрів спрямував 169 млн грн на погашення заборгованостей із заробітної плати перед шахтарями вугільних об'єднань "Лисичанськвугілля" та "Первомайськвугілля".

Економічна правда