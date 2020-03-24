Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

24 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:45 встановилися на рівні 27,63 - 27,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,63 - 27,73 гривні;

Євро – 30,01 - 30,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,49 – 28,29 гривні. Євро купують по 29,43 гривні, продають по 30,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,86 - 28,03 гривні, євро - 29,69 - 30,14 гривні.

Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,83 - 28,07 гривні, євро - 29,72 - 30,05 гривні.

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