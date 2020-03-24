Серед техногігантів лише Microsoft має капіталізацію 1 трильйон доларів
Капіталізація американської компанії Apple опустилась нижче 1 трильйона доларів - єдиною компанією з ринковою вартістю вище цієї позначки залишається Microsoft.
Про це повідомляє Barrons.
Зазначається, що на тлі поширення коронавірусу та падіння світового ринку смартфонів на 38% у лютому акції Apple у березні впали нижче 1 трлн доларів уперше з березня 2019 року.
У понеділок, 23 березня, вартість акції компанії знизилась на 2% до 224,37 доларів. Пікова вартість акції була 12 лютого - 327,20 доларів.
При цьому, акції Microsoft за останні тижні впали на 28%, а капіталізація компанії знизилась до 1,04 трлн доларів.
Капіталізація компанії Amazon наразі становить 924 млрд доларів, а Alphabet - 700 млрд доларів.
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Економічна правда
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