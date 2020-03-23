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Опитування бізнесу щодо заходів держави по коронавірусу

Понеділок, 23 березня 2020, 17:14
 

Консалтингова компанія "Центр прикладних досліджень" разом з "Центром розвитку міст" та у співробітництві з "Економічною правдою" проводить онлайн-опитування представників великого, середнього та малого бізнесу м. Київ.

Запрошуємо долучитися до цього дослідження. Тривалість заповнення анкети - 3-5 хвилин.

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, надсилайте їх на електронну пошту - polls@cpd.com.ua

Економічна правда

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Економічна правда
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