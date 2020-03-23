"Укроборонпром" готовий передати розробку апаратів штучної вентиляції легень приватним компаніям

Держконцерн "Укроборонпром" відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т та готовий передати копії приватним компаніям, які можуть швидко налагодити виробництво приладів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За минулі десять років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію. Останні перемовини про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) у 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабінетом міністрів замовлення на тисячу апаратів так і не отримав.

Кредитне навантаження, фінансова криза та відсутність нових замовлень призвели до повної зупинки заводу "Буревісник" протягом останніх 10 років", – заявив заступник гендиректора з питань взаємодії з органами держвлади Мустафа Найєм.

Зазначається, що завод "Буревісник" наразі не веде виробничої діяльності та перебуває у стані банкрутства, останні 5 років на заводі припинено електро і водопостачання, відсутнє опалення.

"Виробничі цехи та обладнання знаходяться у неробочому стані, потребують значних капітальних інвестицій і модернізації. Також закінчився строк дії сертифікатів на продукцію та виробництво.

Наразі у штаті заводу – 59 осіб, майже не залишилось спеціалістів, які були задіяні у виробництві лінійки продукції. За таких умов відновлення повного циклу виробництва апаратів штучного дихання є довготривалим процесом, а оновлення виробничого обладнання, залучення та підготовка нового штату потребуватиме значних та довгострокових інвестицій", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" додали, що вивчили конструкторську документацію апарату штучного дихання та ухвалили рішення відкрити її для приватних виробників медичних приладів.

"Розуміючи реалістичний стан підприємства, ми все одно витратили останній тиждень на з’ясування можливості і доцільності виробляти на заводі апарати штучного дихання. Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають станки, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування.

Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість - "Укроборонпром" надасть креслення і супровідну документацію", - заявив генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

Економічна правда