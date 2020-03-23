Протидія коронавірусу: Prozorro закликало Кабмін зменшити час на проведення закупівель

Держпідприємство "Прозорро" та департамент сфери публічних закупівель Мінекономіки закликали Кабмін спростити і зменшити час на проведення закупівель для протидії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У ProZorro нагадують, що минулого тижня ВР ухвалила "антикоронавырусний" закон №530, який передбачає виведення закупівель для подолання коронавірусної інфекції з-під дії закону "Про публічні закупівлі".

Згідно з ним, державні установи та заклади охорони здоров`я зможуть напряму закуповувати необхідні ліки, медвироби, лабораторне та медичне обладнання для протидії коронавірусу, лише звітуючи про ці закупівлі в системі Prozorro по факту.

"Для впровадження закону Кабмін визначив чіткий перелік товарів і послуг для подолання COVID-19, а також порядок проведення таких закупівель.

Але ця постанова навпаки ускладнить та штучно затягне процес закупівель та створить додаткове навантаження на працівників, які будуть працювати в умовах пандемії", - підкреслили в ProZorro.

Зазначається, що прийнята Кабміном постанова №225 передбачає:

Державний замовник (наприклад, лікарня) має опублікувати в системі Prozorro оголошення про закупівлю разом з технічною специфікацією товару, що закуповують; Згодом має перевірити, чи не внесений потенційний постачальник до реєстру корупціонерів; чи не вчиняв узгоджені антиконкурентні дії на торгах тощо; Потім проводить переговори з учасником; Зрештою, замовник укладає договір про закупівлю з постачальником товару не раніше ніж через 48 годин з моменту публікації інформації про закупівлю.

"Відтак замовники будуть змушені чекати 2 доби для купівлі життєво необхідних товарів, аби не порушити закон", - наголосили у держпідприємстві.

У ProZorro заявляють, що в умовах боротьби з епідемією важливо полегшувати проведення критично важливих закупівель.

"Натомість прийнята Кабміном постанова відбиратиме час та сили людей та створить ризик нестачі необхідних ліків, засобів індивідуального захисту та обладнання, коли вони є життєво необхідним. І надмірний та нічим не виправданий контроль буде шкодити нашій спільній меті — ефективній протидії поширенню коронавірусний інфекції.

Крім того, ухвалені урядом зміни передбачають внесення технічних змін у електронну систему публічних закупівель Prozorro, що взагалі унеможливить проведення закупівель для протидії COVID-19 найближчим часом", - йдеться у заяві.

Кабмін закликали повернутись до редакції, яка була розроблена департаментом сфери публічних закупівель Мінекономіки та направлена до Кабміну 20.03.20.

"Вона передбачає максимально простий та прозорий механізм для державних замовників: установа проводить переговори з постачальником, укладає договір і лише звітує про нього та весь подальший перебіг закупівлі у системі Prozorro. Це дозволить державним замовникам проводити закупівлі необхідних медикаментів, засобів індивідуального захисту та обладнання за один день", - пояснили у ProZorro.

Директор департаменту сфери публічних закупівель Мінекономіки Лілія Лахтіонова також підкреслила, що прийнята Кабміном постанова "взагалі не полегшує життя ні замовникам, ні медикам".

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Економічна правда