Ford, General Motors і Tesla будуть виробляти апарати штучної вентиляції легенів
Понеділок, 23 березня 2020, 11:10
Компаніям-автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.
Джерело: президент США Дональд Трамп
Пряма мова: "Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів. Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні?".
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