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Ford, General Motors і Tesla будуть виробляти апарати штучної вентиляції легенів

Понеділок, 23 березня 2020, 11:10
 

Компаніям-автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc дозволили виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Джерело: президент США Дональд Трамп

Пряма мова: "Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів. Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні?".

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Українська правда

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Tesla Ford General Motors

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