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Потяг "Чотирьох столиць" спецрейсом евакуює українців з Литви і Латвії

П'ятниця, 20 березня 2020, 19:20
 

Укрзалізниця призначила на 21 березня рейс міжнародного поїзда "Чотири столиці", який курсує через Мінськ, Вільнюс і Ригу, щоб повернути на батьківщину застряглих через коронавірус українців. 

Як пише "Європейська правда", про це у п’ятницю повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Потяг виїде з Києва, повернувши на батьківщину усіх охочих громадян Білорусі, Литви та Латвії, а у зворотному напрямку доставить в Україну її громадян із Литви та Латвії.

Потяг вирушить з української столиці 21 березня о 12:55, прибуде до Мінська о 00:05 22 березня, до Вільнюса - о 3:48, і до Риги - о 08:29 22 березня.

У зворотному напрямку поїзд вирушить 22 березня о 19:40 з Риги і зробить зупинки для посадки пасажирів у Шяуляї - о 21:58, Вільнюсі - о 00:30 23 березня і прибуде до Києва о 16:42.

Квитки для тих, хто перебуває в Латвії, будуть доступні у продажу через онлайн-систему booking.uz.gov.ua і в касах вокзалу Риги.

Для тих, хто перебуває в Литві та інших зазначених містах, тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua

Європейська правда

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коронавірус Литва Латвія Укрзалізниця

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