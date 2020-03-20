Коронавірус: Фінляндія виділить 15 мільярдів євро на порятунок економіки

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін розповіла, що уряд виділить в цілому 15 млрд євро на порятунок фінської економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Всім підприємцям, включаючи фрілансерів, нададуть право тимчасово отримувати допомогу по безробіттю. Ці заходи залишаться в силі протягом трьох місяців.

Соціальний захист безробітних буде покращено за рахунок того, що скасують карантинний термін при безробітті. Також робочий стаж, необхідний для отримання допомоги, скоротиться до 13 тижнів.

Пенсійні виплати роботодавців у приватному секторі зменшаться на 2,6 %, починаючи не пізніше ніж з червня. Дана міра залишиться в силі до кінця року.

Пенсійні внески будуть відстрочені на три місяці. Це стосується також роботодавців публічного сектору.

Фірми отримають можливість перенести виплату податків за березень-травень на більш пізній термін.

Всі ці заходи будуть фінансуватися за рахунок нових кредитів, які візьме держава.

Уряд також пообіцяв виділити національній авіакомпанії Finnair фінансову допомогу в розмірі 600 млн євро.

Нагадаємо, польський уряд напередодні анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу у розмірі $52 млрд.

Європейська правда