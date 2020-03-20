МХП виділяє 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом у Черкаській області

19 березня представники Черкаської ОДА та агрохолдингу МХП розробили оперативний план дій для протидії поширенню коронавірусу. На сьогоднішній день створена комісія, в найближчі дні буде створений штаб.

Пріоритетним завданням на сьогодні є закупка першочергового обладнання для лікарень та засобів індивідуального захисту. МХП виділяє на це близько 14 млн грн.

Крім того, компанія буде надавати підтримку щодо закупки усіх необхідних засобів шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення.

Також місцева влада та МХП закликають інший бізнес, потужності якого розміщені у Черкаській області, брати активну участь у зменшенні ризиків поширення коронавірусу.