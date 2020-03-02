Новини 2 березня: АМКУ vs Нафтогаз, пенсії та "антиколомойський закон"

Про АМКУ та Нафтогаз. Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи проти НАК "Нафтогазу" через завищення цін на газ для побутових споживачів починаючи з 1 листопада 2018 року.

Про пенсії. В уряді анонсували індексацію пенсій з вересня на наступні два роки, та запевнили що до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 гривень.

Про "антиколомойський" закон. Комітет Верховної Ради спільно з Кабінетом міністрів працюють над компромісною для МВФ версією законопроєкту про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Про "Укртатнафту" та "Приватбанк". У досудових розслідуваннях про виведення коштів ПАТ "Укрнафта" через нафтові аукціони, яке триває з 2015 року, та про розтрату коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах, що триває з 2017 року, повідомлення про підозри не здійснювалися



Про закриття "Інтайму". Служба доставки "Інтайм" повідомила про зупинку магістральної логістики та закриття частини відділень, доставка відправлень буде відбуватися через інші служби-конкуренти. У "Новій пошті" вже заявили, що "Інтайм" - банкрут.

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Підстав нема, візит є: Навіщо МВФ приїхав в Україну

Влада не виконала домовленостей з фондом, але його представники завітали до Києва. Яка мета візиту, які питання обговорювали сторони і що буде далі?

Економічна правда