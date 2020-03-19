Мита на вугілля та енергію з РФ позитивно вплинуть на галузь – Мінекоенерго

Введення спеціального мита для електроенергії та вугілля з Росії позитивно вплине на вугільну галузь в Україну.

Про це повідомляє т.в.о міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін.

18 березня було прийнято постанову Кабінету Міністрів про введення спеціального мита для електроенергії та вугілля, що ввозяться на митну територію України з РФ, крім антрациту та коксівного вугілля, у розмірі 65% з 1 квітня 2020 року.

"Це рішення має позитивно вплинути на ситуацію у вугільній галузі України", - наголосив Шубін під час селекторної наради з керівниками вугільних підприємств.

Економічна правда