Карантин: У МОЗ закликали транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"На час дії карантину для захисту людей було введено жорсткі обмеження в роботі громадського транспорту. Водночас ми маємо думати про тих, на кого не поширюється карантин, тих, хто ризикує власним здоров’ям, перебуваючи в епіцентрі хвороби, — медичних працівників.

Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим", - заявив мністр.

За його словами, МОЗ рекомендує траноспртним компаніям розробити систему шатлів і маршрутів, які оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя.

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Нагадаємо:

З 18 березня у наземний транспорт столиці пускатимуть лише людей у масках і не більше як 10 осіб одночасно.

У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались.

З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Економічна правда