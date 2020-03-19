Wizz Air планує рости під час кризи

Угорська авіакомпанія Wizz Air розглядає пов'язану з коронавірусом кризу, як можливість для зростання і планує прискорити закупівлю нових літаків.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на інтерв'ю угорському виданню Index гендиректора авіакомпанії Йожефа Вараді.

"Наші грошові резерви становлять 1,5 млрд євро. Це означає, що ми є однією з кращих компаній з точки зору фінансової ліквідності. Таким чином, якщо криза серйозно зачепить авіаційну галузь, інші авіакомпанії постраждають набагато більше", - сказав він.

Вараді додав, що навіть якщо б авіакомпанія призупинила всі рейси за ніч, то вона б могла фінансувати себе протягом трьох років. При цьому він зазначив, що багато компаній на ринку в своєму розпорядженні коштів лише на 1-2 місяці роботи і вже шукають кредити або обговорюють умови фінансової допомоги зі своїми урядами.

У зв'язку з цим компанія очікує, що ряд авіакомпаній зникне з ринку, в той час як інші перевізники збільшать свою частку.

"Більшість авіакомпаній призупиняє закупівлю літаків або навіть відміняють замовлення. Ми зробимо навпаки, ми плануємо придбати нові машини раніше, ніж планували. Нинішня ситуація є перевагою і ми розглядаємо це як можливість для зростання", - сказав гендиректор Wizz Air

Нагадуємо:

Угорський лоукостер Wizz Air автоматизує процес відшкодування вартості квитків на скасовані рейси і тимчасово відключить функцію онлайн-реєстрації запитів зі скаргами.

Wizz Air 15 березня оповістила про тимчасову відміну всіх рейсів в з України в зв'язку з введеними українським урядом обмеженнями на міжнародне регулярне авіасполучення, які почнуть діяти з 17 березня 2020 року.

Читайте також: Коронавірус і технологічний сектор: кого вдарило, кого зачепило, а хто скористався кризою