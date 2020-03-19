Завдяки "карантинним пільгам" агробізнес зекономить майже 500 мільйонів 

Прийнятий закон щодо підтримки платників податків звільнив агровиробників від податку на землю та від орендної плати земель с/г призначення державної власності на два місяці. Економія коштів для агробізнесу становитиме 486 мільйонів гривень.

Про це повідомляє заступник міністра економіки Тарас Висоцький у Facebook.

Повідомляється, що у 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності. У 2020 році надходження від сплати цього податку мала б зрости до 1,16 млрд грн через постійне оновлення нормативної грошової оцінки.

Надходження від річної орендної плати за землі сільськогосподарського призначення державної власності у 2019 році становили 1,62 млрд грн, цього року ця сума мала б становити 1,75 млрд грн.

Нагадуємо:

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.

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Економічна правда





