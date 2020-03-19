Сервіс "Нової пошти" запускає доставку з китайських інтернет-магазинів

Сервіс міжнародної форвардного-доставки компанії "Нова пошта" - NP Shopping відкрив доставку товарів з китайських інтернет-магазинів. Раніше доставка відбувалася переважно з магазинів США, Великої Британії та Польщі.

Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на заяву сервісу.

ain.ua

Серед інтернет-магазинів КНР через які вже можна зробити замовлення з доставкою: Taobao, Tmall, JD і інші.

ain.ua

Вартість доставки розраховується індивідуально в залежності від ваги і суми замовлення.

Стартує від $6 за доставку посилки до 0,5 кг вартістю до $10 (без додаткових податкових і митних платежів для замовлень до 100 євро).

ain.ua

Точну вартість можна розрахувати через калькулятор на сайті.

Щоб скористатися сервісом, потрібно зареєструватися на NP Shopping, після чого сервіс надасть вам поштову адресу для покупок в США, Великої Британії або Польщі для покупок онлайн.

Далі потрібно просто перейти на сайт потрібного магазину, вибрати товари і вказати цю адресу в поле Shipping Address. Після чого залишається лише оплатити товар банківською картою і чекати доставку.

Посилку можна буде відстежувати в особистому кабінеті на сайті "Нова пошта" або в додатку. Докладні інструкції тут.

"Нова пошта" і раніше доставляла товари з Китаю через партнерів свого міжнародного підрозділу "Нова Пошта Інтернешнл" - SF Express, SF eParcel, Cainiao.

Нагадуємо:

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до 3 квітня.

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