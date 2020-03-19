Корпоративний сервіс Facebook стане безкоштовним для екстрених служб та держслужбовців

Платформа Workplace Advanced на рік стане безкоштовною для користування співробітниками екстрених служб та державних службовців через пандемію коронавірусу.

Джерело: повідомлення Workplace

Деталі: Як зазначається в опублікованій заяві, важливу роль під час спалаху COVID-19 грають саме екстрені служби та чиновники.

Саме такі співробітники можуть бути найбільш наражені на небезпеку захворіти вірусом. Як і всі інші, вони також зможуть працювати дистанційно чи за допомогою гаджетів.

Саме тому платформа вирішила надати безкоштовний доступ до її послуг для вказаних організації на 12 місяців.

"Зараз як ніколи важливо, щоб люди, які відіграють важливу роль, могли зосередитися на своїй більш ефективній роботі, навіть якщо вони не можуть бути присутні особисто (на робочому місці – УП)", – йдеться у повідомленні.

Workplace дає змогу користуватись такими інструментами як відеозв’язок, створення груп, обмін файлами та повідомленнями, щоб підтримувати зв’язок та інформувати організації у реальному часі. Користувачі натискають відмітку "на робочому місці" на можуть виконувати ряд взаємодій з колегами.

Наразі платформа вже працює, зокрема, із урядом Сінгапуру та Лондонською пожежною командою. Також вона підтримує Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Довідково: Запущений у 2016 році Workplace має понад 3 мільйони платних користувачів та співпрацює із багатьма компаніями (Nestlé, Danone, Starbucks та іншими)