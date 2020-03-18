Бізнес закликає розблокувати реєстрацію дезінфекційних засобів

В Україні протягом двох років фактично була припинена державна реєстрація дезінфекційних засобів, бізнес-середовище закликає уряд розблокувати реєстрацію антисептиків та дезінфектантів.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

"В Україні є цілий ряд препаратів, які, де-факто, пройшли усі етапи державних випробувань та отримали позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, але, де-юре, не вважаються зареєстрованими через те, що вони не були внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів", - повідомляють у асоціації.

Повідомляється, що у 2018 році постановою Кабінета міністрів функція державної реєстрації перейшла від Держсанепідслужби до МОЗ.

"З того часу, жоден препарат не було зареєстровано за новою процедурою у зв’язку з відсутністю як порядку ведення нового реєстру, так і порядків проведення досліджень препаратів, які мали замінити державну санітарну-епідеміологічну експертизу.

Фактично, державна реєстрація дезінфекційних засобів була припинена без жодного перехідного періоду", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з вірогідністю поширення COVID-19 та зростаючою потребою у дезінфекційних засобах, ЄБА закликає якнайшвидше прийняти проєкт Постанови "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів", яка дозволить проводити державну реєстрацію на основі висновків державної санітарної-епідеміологічної експертизи та забезпечити ринок України необхідною кількістю дезінфекційних засобів під час карантину.

Економічна правда