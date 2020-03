Ракета SpaceX стартувала на орбіту з черговою партією 60 інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 в середу стартувала на орбіту з черговою групою з 60 мікросупутників глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX, передає Інтерфакс-Україна.

Старт двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений в 8:16 за часом Східного узбережжя США (14:16 за Києвом) з пускового комплексу LC-39A на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Як повідомлялося, запуск планувалося здійснити ще в неділю. Він був скасований перед самим стартом через виявлені проблеми у двигуні ракети.

Це вже шостий вивід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року, в рамках проєкту Starlink.

З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX буде складатися вже з 360 космічних апаратів системи Starlink.

Нова група супутників Starlink буде виведена на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км.

Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовується для запусків вже в п'ятий раз, повинна буде здійснити керовану посадку на плавучій платформі Of Course I Still Love You, яка знаходитися в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна Ms. Tree і Ms. Chief в Атлантиці спробують "зловити" в надводні мережі обидві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення будуть спускатися на парашутах. Вони використовуються вже вдруге.

Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $ 6 млн при запусках своїх ракет.

Нагадуємо:

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а в подальшому з 30 тис.) Для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета.

Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд дол.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомляв, що для забе зпечення мінімального покриття потрібно, щонайменше, шість запусків ракет з 60 супутниками, тобто 360 апаратів, а для середнього - 12 запусків, які дозволять створити угруповання з 720 апаратів.

SpaceX є однією з цілого ряду компаній, які прагнуть розмістити на орбіті великі орбітальні угруповання супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття. Серед них - OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.

Як повідомлялося, компанія OneWeb в лютому 2019 запустила перші шість супутників своєї власної системи, в лютому 2020 року російська ракета-носій "Союз" вивела на орбіту ще 34 космічних апарати. OneWeb планує створити орбітальне угруповання з 648 інтернет-супутників.