Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

18 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановилися на рівні 27,25 – 27,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,34 гривні

Євро – 29,91 - 30,01 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,26 – 28,63 гривні. Євро купують по 29,65 гривні, продають по 31,28 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,90 - 28,33 гривні, євро - 29,54 - 30,55 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 28,00 - 28,49 гривні, євро - 30,00 - 30,68 гривні.

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Нагадуємо:

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Економічна правда