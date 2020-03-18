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"Київстар" зробив безкоштовними консультації лікарів у мобільному додатку

Середа, 18 березня 2020, 12:54
 

Мобільний оператор "Київстар" разом із партнером "Доктор онлайн" зробив консультації лікарів у додатку Doctor Online безкоштовними на період карантину  для усіх абонентів усіх телеком-операторів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Користувачі, незалежно від місця перебування, матимуть змогу безкоштовно проконсультуватися 24/7 із понад 40 кваліфікованими лікарями та отримати рекомендації по лікуванню, використовуючи чат, відео- або аудіо-дзвінок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у додатку Doctor Online під час відео або аудіо консультації у пацієнта є можливість надіслати лікарю файли (аналізи для розшифрування, фото, попередні призначення, тощо). 

Крім цього, якщо лікар рекомендує здати аналізи, користувач може одразу в додатку записатися на дослідження у лабораторію та здійснити оплату банківською карткою. 

Також додали історію минулих консултацій, а після консультації пацієнти зможуть оцінити роботу лікаря та залишити відгук. 

У компанії додали, що за 3 місяці додаток Doctor Online завантажили понад 45 тисяч користувачів.

Економічна правда

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Київстар карантин

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