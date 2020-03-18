Американські ринки зросли на фоні обіцянок Трампа підтримати економіку

Американські фондові індекси виросли на 5-6% за підсумками торгів 17 березня завдяки інформації про підготовлюваний владою США пакет заходів, покликаних пом'якшити негативні наслідки поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Індекс Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у вівторок виріс на 1048,86 пункту (5,2%) і становив 21237,38 пункту.

S&P 500 збільшився на 143,06 пункту (6%) - до 2529,19 пункту.

Nasdaq Composite додав 430,19 пункту (6,23%) і становив 7334,78 пункту.

Підтримку ринку надали заяви міністра фінансів США Стівена Мнучіна про те, що американська влада планує прямі виплати на користь громадян, що опинилися під ударом через коронавірус. В цілому на ці цілі може бути направлено 250 млрд доларів, пише The Wall Street Journal.

"Ми хотіли б почати відправляти американцям чеки негайно", - заявив Мнучін.

Ці виплати можуть замінити ідею про зниження податку на заробітну плату, що раніше обговорювалася урядом США і законодавцями.

"Ми хочемо бути впевнені, що американці швидко отримають гроші, а власники малого бізнесу матимуть доступ до фінансування", - заявив Мнучін в ході брифінгу в Білому домі.

Мнучін представив сенаторам-республіканцям пакет заходів з підтримки економіки, обсяг якого може досягти 1 трлн доларів. Це істотно перевищить програму стимулюючих заходів, введену американською владою в розпал фінансової кризи в 2009 році, обсяг якої становив 787 млрд доларів.

Крім того, влада США пішла на безпрецедентний крок, щоб підтримати громадян в умовах кризи, викликаної поширенням коронавірусу. Мнучін оголосив, що президент США Дональд Трамп схвалив введення відстрочки за податковими виплатами для мільйонів американців на 90 днів.

Податкові канікули торкнуться доходу приватних осіб на суму до 1 млн доларів і доходу компаній на суму до 10 млн доларів, повідомив Мнучін.

Тим часом, Федеральна резервна система повідомила, що запустить кредитний механізм для підтримки ринку короткострокового комерційного боргу, розраховуючи запобігти посиленню проблем з фінансуванням компаній в умовах поширення коронавірусу. Схожий механізм Федрезерв використовував в період фінансової кризи 2008 року.

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Нагадуємо:

Ключові індекси втратили 12-13% 16 березня за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу.

12 березня після оголошення пандемії коронавірусу сталося шосте найбільшие падіння ринку в історії - на 9,5%.