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Коронавірус: ЄС послаблює власні правила для підтримки економіки країн-членів

Вівторок, 17 березня 2020, 17:46
 

Єврокомісія розробляє тимчасову рамкову програму державної допомоги для підтримки економіки країн-членів у зв’язку з надзвичайними обставинами, зумовленими пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила виконавчий віце-президент Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Документ надіслали країнам-членам для консультацій увечері 16 березня.

"Боротьба з економічними наслідками спалаху COVID-19 потребує рішучих дій. Ми маємо діяти швидко та скоординовано. Правила щодо державної допомоги дають країнам-членам інструменти для швидких та ефективних дій... Наша мета – мати затверджену нову тимчасову рамкову програму у найближчі декілька днів", - зазначила Маргрет Вестагер.

За її словами, головні цілі програми – допомогти підприємствам, залежно від ситуації, продовжити працювати, або ж тимчасово призупинити роботу, якщо у цьому буде потреба.

Нова тимчасова рамкова програма доповнить вже наявний інструментарій та дозволить країнам-членам:

- надавати прямі гранти (або податкові переваги) обсягом до 500 тисяч євро для однієї компанії;

- надавати державні гарантії банківських позик;

- надавати державні та приватні кредити з пільговими відсотковими ставками.

Серед секторів, які особливо потребують такої підтримки – авіакомпанії.

"Авіакомпаії можуть отримати компенсацію у зв’язку зі спалахом коронавірусу (…), навіть якщо вони вже отримували допомогу протягом останніх 10 років. Іншими словами, принцип "першого і останнього разу" не застосовується", - зазначила Маргрете Вестагер.

Як повідомлялося раніше, за оцінами французького уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.

Єаропейська правда

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ЄС коронавірус

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