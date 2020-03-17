"Карантинні" податкові пільги для бізнесу збільшують ризик невиконання держбюджету — експерти 

Всупереч пояснювальній записці законопроєкту №3230, податкові пільги для бізнесу все ж призведуть до зниження надходжень до Пенсійного фонду та до зменшення доходів місцевого бюджету.

Про це йдеться у коментарі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

У пояснювальній записці законопроекту, який було ухвалено у вівторок, та який надає низку пільг для бізнесу на період карантину, говориться, що "прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету".

"Формально це навіть коректно, адже дані зміни пропонують пільги з оподаткування - а це втрати дохідної, а не видаткової, частини бюджету.

Але, як то кажуть, "є одне але". Або навіть два", - йдеться у коментарі Центру.

1. Повідомляється, що пільги по сплаті ЄСВ для ФОПів призведуть до зниження надходжень до Пенсійного фонду - а отже, потреби збільшити його фінансування з бюджету. Таким чином, за пільги ФОПам платитимуть всі платники податків.

2. Пільги по сплаті земельного податку та податку на нерухомість призведуть до зменшення доходів місцевих бюджетів (адже вони отримують ці надходження).

Наголошується, що відповідно до Бюджетного кодексу, надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів.

"Але відповідного збільшення дотації з державного місцевим бюджетам народні депутати не передбачили.

Іншими словами, парламентом вкотре ухвалено закон, який не містить жодних розрахунків впливу на державні фінанси, та пропозиції щодо можливої компенсації цих втрат доходів.

Все це збільшує ризики для виконання державного та місцевих бюджетів", - резюмують у Центр

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що закон про підтримку бізнесу в умовах карантину, зокрема, передбачає скасування сплати ЄСВ для ФОПів до 30 квітня, а також - продовження терміну подання річної декларації.

Економічна правда





