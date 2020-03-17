УЗ обмежить роботу усіх вокзалів, працюватимуть лише каси
Вівторок, 17 березня 2020, 15:05
З 18 березня усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.
Зазначається, що на вокзали запускатимуться одночасно групи людей - не більше 10 осіб.
"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
17 березня потяги "Укрзалізниці" відправлятимуться у рейси з максимальною кількістю вагонів, щоб якомога більше людей могли повернутися додому.
Економічна правда
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