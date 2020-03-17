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УЗ обмежить роботу усіх вокзалів, працюватимуть лише каси

Вівторок, 17 березня 2020, 15:05
 

З 18 березня усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

Зазначається, що на вокзали запускатимуться одночасно групи людей - не більше 10 осіб.

"Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас Укрзалізниця відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

17 березня потяги "Укрзалізниці" відправлятимуться у рейси з максимальною кількістю вагонів, щоб якомога більше людей могли повернутися додому.

Економічна правда

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Економічна правда
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