Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники
17 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 27,12 – 27,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,12 - 27,15 гривні
Євро – 29,76 - 29,79 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,36 – 28,77 гривні. Євро купують по 30,07 гривні, продають по 31,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,15 - 28,76 гривні, євро - 30,35 - 31,42 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар США - 28,02 - 28,86 гривні, євро - 30,66 - 31,74 гривні.
Нагадуємо:
17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.
16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.
Економічна правда
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