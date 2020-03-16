Заборгованість за комуналку не вплине на отримання вже призначених пільг та субсидій — Мінсоцполітики

Громадяни отримуватимуть нараховані пільги та субсидії, незважаючи на наявність поточної заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право одержання призначених субсидій протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального періоду", — зазначив Музиченко.

Водночас, наявність простроченої понад два місяці заборгованості впливає на право одержання субсидії на наступний період їх отримання, що визначатиметься, починаючи з травня поточного року.

"Важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій була відсутня прострочена понад два місяці заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн)", — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики також радять сплачувати за ЖКП не через відділення банків та Укрпошти, а дистанційно, використовуючи онлайн-банкінг та Інтернет.

"Звертаємось до рідних та близьких пенсіонерів, осіб похилого віку та маломобільних категорій населення з проханням допомогти Вашим бабусям, дідусям, мамам, татам оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та Укрпошти або зробити це за них", — наголосив Музиченко.

Нагадаємо:

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У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.

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Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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Роман Скляров, ЕП