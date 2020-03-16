ЄС виділив додаткову фіндопомогу для східної України

Європейський союз мобілізує додаткову допомогу для підтримки заходів із реагування на конфлікт у східній Україні.

Про це "Європейській правді" у понеділок повідомили у представництві ЄС в Україні

ЄС виділить додаткові 3,2 млн євро Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Таким чином загальна сума, яку Євросоюз надав місії, складе 52 млн євро.

Також ЄС підвищить свою підтримку цивільного захисту на сході України, надавши на ці цілі 1 млн євро. Це сприятиме впровадженню стратегії України із захисту цивільного населення, щойно її буде ухвалено, зазначили у представництві.

Крім того, ЄС профінансує реконструкцію сучасного центру надання адміністративних послуг у Станиці Луганській.

Євросоюз також виділить 1 млн євро на підтримку стійкості перед небезпеками у регіоні Азовського моря. Йдеться про внесок у поліпшення надійності та доступності інформації про регіон, а також про його нагальні, середньо- та довгострокові потреби.

Разом зі своїми країнами-членами ЄС є найбільшим донором допомоги Україні у реагуванні на конфлікт. Обсяг допомоги від початку конфлікту у 2014 році склав 762,5 млн євро. Гуманітарна допомога становить приблизно половину цієї суми.

Європейська правда