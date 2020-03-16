Справа Суркісів і Приватбанку: ЗМІ допустили на закрите засідання суду
Велика Палата Верховного Суду України ухвалила рішення про допуск преси на закрите засідання щодо розгляду справи про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами.
Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.
Зазначається, що після перерви засідання ВСУ продовжиться о 17:00.
Нагадаємо:
Велика Палата Верховного Суду 16 березня розглядає позов родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами.
31 січня Верховний Суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.
Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.
16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.
У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.
У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.
У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.
Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.
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Економічна правда
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