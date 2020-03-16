НБУ продав із резервів 130,5 мільйонів доларів

Нацбанк провів аукціон з продажу іноземної валюти, продавши 130,5 млн доларів - середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,54 грн за долар.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що при оголошеному обсязі аукціону у 200 млн доларів загальний обсяг заявок становив 258,9 млн доларів, з яких було задоволено заявки на 130,5 млн доларів.

"Національний банк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями через поширення коронавірусу. Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 25 млрд дол. США, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк оголосив про проведення 16 березня аукціону з продажу іноземної валюти за гривню - до 200 млн доларів.

3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

Національний банк 13 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів; під час аукціону регулятор задовольнив 21 заявки на 63,7 мільйонів доларів.

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Економічна правда