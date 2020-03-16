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МОЗ рекомендуватиме обмежити роботу громадського транспорту

Понеділок, 16 березня 2020, 10:49
 

МОЗ рекомендуватиме уряду внести зміни до графіка громадського транспорту, що може включати припинення залізничного сполучення між містами.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко, міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в неділю

Деталі: На питання, чи будуть закривати метро та залізничне сполучення між містами, Ляшко відповів: "Так, ми будемо рекомендувати зміну графіка громадського транспорту, щоб мінімізувати скупчення людей в одному місці".

Водночас на уточнююче питання, чи буде припинено сполучення між містами, Криклій сказав: "Ще такого рішення не прийнято. МОЗ буде рекомендувати, окремо на засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення щодо будь-якого громадського транспорту".

За словами Ляшка, МОЗ рекомендуватиме внести більш жорсткі зміни до постанови Кабміну про карантин. Він також не виключив, що карантин буде продовжено, в залежності від епідемічної ситуації в Україні.

Пряма мова Ляшка: "Ми будемо ініціювати закриття ТРЦ, кінотеатрів, музеїв та інших закладів, де відбувається масове скупчення людей. Ми будемо ініціювати закриття закладів громадського харчування. Найближчим часом ми це розглянемо і подамо".

Катерина Тищенко, УП

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МОЗ транспорт

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