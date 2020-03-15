Новини вихідних: МАУ, митниця, світова рецесія

Про правила перетину кордону. У Митній службі розповіли, коли Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні та чи зачепить це вантажні перевезення. У службі наголошують, що зупиняють роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.

Про кредитний рейтинг. Агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по них "стабільний".

Про МАУ. Авіакомпанія МАУ повідомила про виконання рішення РНБО щодо припинення регулярного авіасполучення.

Про світову кризу. JPMorgan очікує, що пандемія коронавірусу спричинить в економіках США і Європи глибоку рецесію вже цього літа.

Про Apple. Через коронавірус компанія закриває всі магазини за межами Китаю до 27 березня, при цьому онлайн-магазини продовжать роботу.