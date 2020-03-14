Митниця опублікувала перелік пунктів пропуску, які підлягають тимчасовому закриттю
У Митній службі наголошують, що зупиняють роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.
Про це повідомляє прес-служба відомства
На низці пунктів пропуску пішохідне сполучення зупиняється повністю.
У службі зазначають, що з 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення.
А з 16 березня до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в'їзд на територію.
Винятки:
- особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;
- є подружжям або дітьми громадян України;
- водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;
- члени екіпажів;
- представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.
"Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном" - зазначають у службі.
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