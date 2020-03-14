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Митниця опублікувала перелік пунктів пропуску, які підлягають тимчасовому закриттю

Субота, 14 березня 2020, 20:30
 

У Митній службі наголошують, що зупиняють роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. 

Про це повідомляє прес-служба відомства

На низці пунктів пропуску пішохідне сполучення зупиняється повністю.

У службі зазначають, що з 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. 

А з 16 березня до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в'їзд на територію.

Винятки:

  • особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;
  • є подружжям або дітьми громадян України;
  • водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;
  • члени екіпажів;
  • представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

"Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном" - зазначають у службі.

Нагадаємо:

У Митній службі розповіли, коли Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні та чи зачепить це вантажні перевезення

Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. 

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

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Держприкордонслужба

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