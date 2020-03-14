Митниця опублікувала перелік пунктів пропуску, які підлягають тимчасовому закриттю

У Митній службі наголошують, що зупиняють роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.

Про це повідомляє прес-служба відомства

На низці пунктів пропуску пішохідне сполучення зупиняється повністю.

У службі зазначають, що з 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення.

А з 16 березня до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в'їзд на територію.

Винятки:

особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

є подружжям або дітьми громадян України;

водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

члени екіпажів;

представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей.

"Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном" - зазначають у службі.

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0009 (Text) ​ Нагадаємо:

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Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні.