Білл Гейтс лишає раду директорів Microsoft
Субота, 14 березня 2020, 12:00
Засновник корпорації Microsoft, американський бізнесмен Білл Гейтс більше не є членом Ради директорів корпорації Microsoft.
Про це повідомляє Bloomberg
Як каже сам Білл Гейтс, він буде продовжувати співпрацювати із гендиректором компанії та її технічним керівником.
У заяві компанії стверджується, що її засновник відійшов від безпосереднього управління у 2008 році. Тоді він вирішив займатись благодійністю у заснованому ним фонді. До 2014 року він залишався головою Ради директорів.
Білл Гейтс разом із Полом Алленом заснував Microsoft у 1975 році. Найбільш відомим продуктом компанії є операційна система Windows.
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