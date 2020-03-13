Новини 13 березня: ліквідація ДАБІ, ризик коронавірусу для торгівлі, повернення трамваю до центру Києва

Про ліквідацію ДАБІ. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Замість неї уряд створить три нових органи.

Про найбагатших людей. Сукупні статки 20 найбагатших людей світу за один день зменшились на понад 78 мільярдів доларів на тлі найгіршого падіння з 1987 року індексу Dow Jones.

Про повернення трамваю до центру Києва. Київська міська держадміністрації видала розпорядження про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту".

Про обвал біткоїна. Ціна на криптовалюту біткоїн за останні два дні знизилась на 50%.

Про заправки Коломойського. "Приватбанк" через суд намагався розірвати договір лізингу на 247 автозаправні станції мережі "Приват", проте суд за позовом 38 компаній-орендаторів цих АЗС заборонив банку вчиняти дії по поверненню або витребуванню об’єктів лізингу.



Про ризик коронавірусу для торгівлі. Через поширення коронавірусу Україні слід очікувати на логістичні проблеми у торгівлі з Італією та іншими міжнародними партнерами.

Про газовий хаб. Уряди США і України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі в обсязі 6-8 мільярдів кубометрів щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

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Ще не кінець "епохи низьких ставок". Чому НБУ знизив облікову ставку попри початок економічної кризи

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Як бізнес в Україні воює з коронавірусом: реальні практики та інструкції

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