МХП вживає додаткових заходів з метою упередження поширення коронавірусу

МХП – не тільки сучасний і успішний бізнес, а й холдинг з високим ступенем соціальної відповідальності.

З метою попередження можливого розповсюдження коронавірусу COVID-19 та у зв’язку з введенням Урядом карантину по всій території України, на підприємствах групи МХП введено додаткові запобіжні заходи:

- До кінця березня скасовано будь-які міжнародні відрядження.

- Особисті поїздки співробітників закордон по можливості відтерміновано. В разі здійснення такої поїздки, співробітник, скоріш за все, буде змушений пройти двотижневу самоізоляцію з метою карантину після поїздки. Якщо людина може виконувати свої функціональні обов’язки віддалено, її буде тимчасово переведено на домашній режим роботи. В іншому разі — відправлено в неоплачувану відпустку.

- Співробітники, які відвідували зарубіжні країни у будь-яких цілях за останні 14 днів, також мають обов’язково повідомити про це керівництво холдингу.

- Неповідомлення або приховування інформації щодо закордонних поїздок та/або свого поганого самопочуття, може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність аж до звільнення.

- Всі заходи та наради, що потребують збору великої кількості людей, скасовано або перенесено. В разі необхідності на підприємствах буде введено додаткові заходи безпеки.

Ми закликаємо наших друзів та партнерів також вжити заходів з метою упередження розповсюдження коронавірусу. Також просимо наших співгромадян відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Ще раз наголошуємо, що інфекція коронавірусу COVID-19 не передається через їжу (висновок Європейського агентства з питань безпеки продуктів харчування). Разом з тим, МХП ретельно слідкує за станом здоров’я співробітників, які працюють на виробництві.

Зберігаємо спокій, діємо відповідально, дбаємо про власну безпеку та здоров’я.