Новини 12 березня: зниження облікової ставки, падіння ринків та біткоїна

Про зниження облікової ставки. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Про падіння ринків. Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Про біткоїн. Курс біткоїна різко обвалився нижче 6 тисяч доларів після 12:30 (за київським часом).

Про 4G в київському метро. Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.

Про курс гривні. Офіційний курс гривні послабився на 31 копійку, і був встановлений на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар. Після торгів на міжбанку котирування гривні встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

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