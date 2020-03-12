"Укравтодор" веде роботи на 118 об'єктах у 18 областях

У 18 областях на 118 об'єктах "Укравтодору" ведуться ремонтні та будівельні роботи.

Про це повідомив у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"100 об’єктів фінансуються за рахунок коштів Державного дорожнього фонду та 18 – в рамках співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями.

Переважно на цьому етапі ведуться підготовчі роботи, та, наприклад на дорозі Н-30 та Н-09 вже вкладають асфальт", - написав Кубраков.

"Інші об'єкти Великого будівництва Укравтодору ще на етапі публічних закупівель. В 2020 оголошено 289 тендерів, сумарна очікувана вартість – 28 млрд грн. Завдяки такій тендерній активності утримуємо позицію лідера інфраструктурних закупівель", - додав він.

Нагадаємо:

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами.

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.