Uber Shuttle обслуговуватиме передмістя Києва

Компанія Uber розширює мережу маршрутів Shuttle на передмістя столиці - на цьому тижні автобуси Uber Shuttle почнуть курсувати з Вишневого і Бучі.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що рейси будуть доступні у робочі дні з 7:00 до 21:00.

"З Вишневого Shuttle курсуватиме до метро "Житомирська" і назад. Вартість проїзду складе орієнтовно 25 грн.

З Бучі автобуси будуть прибувати на станцію метро "Академмістечко", проїзд обійдеться в близько 30 грн", - йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що вартість проїзду буде фіксованою залежно від кілометражу.

"Аналізуючи дані сервісу Uber Movement за останні кілька місяців, ми переконалися, що передмістя української столиці продовжують активно розвиватися, і що кількість людей, які подорожують з них до Києва, стає дедалі більше.

Саме тому ми вирішили розширити нашу мережу маршрутів Uber Shuttle на Вишневе і Бучу, тим самим надавши людям ще одну надійну, безпечну і недорогу альтернативу їх особистому автомобілю", - заявив голова з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.

Нагадуємо:

У статті на Економічній правді йшлося, що Uber Shuttle курсують нелегально, без дозвільної документації.

Водії мікроавтобусів порушують правила дорожнього руху, не мають посвідчень відповідної категорії.

Сам роботодавець не дотримується трудового законодавства, створюючи небезпечні умови праці для водіїв.

Uber заперечує, що Shuttle працює нелегально.

Детальніше читайте за посиланням: "Нелегали" Uber Shuttle