Пташиний грип: Ірак відновив імпорт української курятини

Уряд Іраку зняв обмеження на експорт з України, який був встановлений через спалах грипу птиці.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Також відомство нагадує, що з 7 березня 2020 року рішенням Європейської Комісії експорт курятини до країн ЄС було відновлено.

Нагадуємо:

Як повідомлялось 26 лютого, у зв’язку із січневим спалахом пташиного грипу у Вінницькій області , низка країн ввела заборону на імпорт курятини з України. Зокрема: Японія, Корея, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Ірак, Філіппіни, Марокко, Туніс, Сингапур, Кувейт, Саудівська Аравія тощо.

На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.

23 cічня, нехтуючи попередніми домовленностями, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці у зв’язку з фіксацією пташиного грипу,

За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт, ведеться епізоотичне розслідування.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Раніше торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна призупинила сертифікацію з потужності експортера в 30 км зоні, і ЄС не заборонить імпорт української курятини.

Слідом за ЕС імпорт української курятини заборонили в Білорусі.

Економічна правда