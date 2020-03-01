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Муніципальний транспорт Люксембургу став безкоштовним

Неділя, 1 березня 2020, 11:00
 

У Люксембурзі скасували плату за проїзд в автобусах (крім низки нічних рейсів), трамваях та на залізниці (крім поїздів першого класу).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Це перший випадок, коли такий захід поширюють на цілу країну, підкреслюють влади Люксембургу.

Забезпечення повністю безкоштовного проїзду вимагатиме додаткових витрат в розмірі 41 мільйона євро на рік, які отримають за рахунок податків. Загалом видатки на транспортну систему Люксембургу складають близько одного мільярда євро на рік.

Мета влади - знизити завантаженість доріг: щодня близько 200 000 чоловік з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Також влада країни планує розширити фінансування будівництва рейкового транспорту, зокрема залізниць і трамваїв.

Минулого року двогодинний разовий квиток коштував два євро, а безлімітний на день – чотири євро. За подорож у поїзді вагоном першого класу платять три євро. Річний безліміт коштував 150 євро (4800 гривень). 

Нагадаємо:

У Києві весь наземний муніципальний транспорт підключили до автоматизованої системи оплати проїзду через e-квиток.

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