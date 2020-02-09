Пасажирський Boeing поставив рекорд швидкості над Атлантикою

Літак компанії British Airways, ймовірно, поставив новий рекорд перетину відстані від Нью-Йорка до Лондона після досягнення швидкості понад 800 миль на годину (1287 кілометрів на годину).

Про це повідомляє The Independent.

У суботу та неділю рекорди над Атлантикою кілька разів оновлювалися через шторм Кьяра, який разом з літаками рухався в напрямку Британії.

За даними Flightradar24, літак Boeing 747 компанії British Airways, що вилетів з в суботу з Нью-Йорку, досяг лондонського Хітроу через 4 години 56 хвилин незабаром після 23.20.

Він був всього на хвилину швидше, ніж рейс Virgin Atlantic, який приземлився в Хітроу декількома хвилинами пізніше, і на три хвилини швидше, ніж інший літак Virgin, який прибув в 5.12 ранку цього ранку.

Польоти у зворотному напрямку тривали на 2,5 години довше.

Літаки British Airways і Virgin побили попередній рекорд на лінії Нью-Йорк-Лондон, який належав компанії Norwegian, літак якої дістався до Лондона за 5 годин 13 хвилин в січні 2018 року.

Середній час у дорозі між Нью-Йорком і Лондоном становить близько 6 годин 13 хвилин.

Незважаючи на прискорення польотів через Атлантику, шторм Кьяра став причиною скасування сотні авіарейсів, поїздів і поромних сполучень.

Європейська правда